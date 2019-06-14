Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Медведев согласовал кураторство вице-премьеров и министров над регионами

Медведев согласовал кураторство вице-премьеров и министров над регионами

 Нилов заявил, что инициатива о компенсации за неоправданный арест не связана с «делом Голунова»

Нилов заявил, что инициатива о компенсации за неоправданный арест не связана с «делом Голунова»
Глава украинского Минобороны готов покинуть должность

Глава украинского Минобороны готов покинуть должность

 Украинский КС признал, что Порошенко нарушил Конституцию

Украинский КС признал, что Порошенко нарушил Конституцию
Суд назначил слушания об экстрадиции Ассанжа на конец февраля 2020 года

Суд назначил слушания об экстрадиции Ассанжа на конец февраля 2020 года

 Министр здравоохранения Британии снял кандидатуру на пост премьер-министра

Министр здравоохранения Британии снял кандидатуру на пост премьер-министра
Медведев согласовал кураторство вице-премьеров и министров над регионами

Медведев согласовал кураторство вице-премьеров и министров над регионами

 Нилов заявил, что инициатива о компенсации за неоправданный арест не связана с «делом Голунова»

Нилов заявил, что инициатива о компенсации за неоправданный арест не связана с «делом Голунова»
Глава украинского Минобороны готов покинуть должность

Глава украинского Минобороны готов покинуть должность

 Украинский КС признал, что Порошенко нарушил Конституцию

Украинский КС признал, что Порошенко нарушил Конституцию
Суд назначил слушания об экстрадиции Ассанжа на конец февраля 2020 года

Суд назначил слушания об экстрадиции Ассанжа на конец февраля 2020 года

 Министр здравоохранения Британии снял кандидатуру на пост премьер-министра

Министр здравоохранения Британии снял кандидатуру на пост премьер-министра
13:10   14 Июня 2019
Россия

Организаторы «Тотального диктанта» сделали ошибку в написании слова «вуз»

Организаторы «Тотального диктанта» сделали ошибку в написании слова «вуз»

Орфографическая ошибка в опросе акции «Тотальный диктант» будет исправлена. Об этом 14 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя проекта Ольгу Ребковец. 

Ранее стало известно, что организаторы «Тотального диктанта» прислали подписчикам вопрос, в котором обнаружилась орфографическая ошибка — слово «вуз» написано большими буквами». Согласно правилам орфографического словаря, эту аббревиатуру правильно писать строчными буквами. 

Она подчеркнула, что опрос с ошибкой действительно был запущен. 

«Видимо, просмотрели, поскольку опрос готовили социологи, маркетологи, они упустили… Конечно, внесем исправления», — прокомментировала она. 

«Тотальный диктант» — это добровольная акция для всех желающих. Она призвана помочь каждому человеку проверить знание русского языка и повысить уровень грамотности. В прошлом году диктант написали более 220 тысяч человек в более 75 странах.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #тотальный диктант

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...