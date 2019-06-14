Организаторы «Тотального диктанта» сделали ошибку в написании слова «вуз»

Орфографическая ошибка в опросе акции «Тотальный диктант» будет исправлена. Об этом 14 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя проекта Ольгу Ребковец.

Ранее стало известно, что организаторы «Тотального диктанта» прислали подписчикам вопрос, в котором обнаружилась орфографическая ошибка — слово «вуз» написано большими буквами». Согласно правилам орфографического словаря, эту аббревиатуру правильно писать строчными буквами.

Она подчеркнула, что опрос с ошибкой действительно был запущен.

«Видимо, просмотрели, поскольку опрос готовили социологи, маркетологи, они упустили… Конечно, внесем исправления», — прокомментировала она.

«Тотальный диктант» — это добровольная акция для всех желающих. Она призвана помочь каждому человеку проверить знание русского языка и повысить уровень грамотности. В прошлом году диктант написали более 220 тысяч человек в более 75 странах.