Лидеры ШОС высказались против вмешательства во внутренние дела стран
Главы государств-членов ШОС заявили, что вмешательство во внутренние дела стран под предлогом противодействия терроризму и экстремизму недопустимо. В этой связи была принята Бишкекская декларация Совета глав государств–членов ШОС.
В ней говорится, что актам терроризма и экстремизма нет оправданий. Комплексные меры, направленные на усиление противодействия терроризму и его идеологии, а также выявлению и устранению факторов, которые ему способствуют, необходимы как никогда.
Церемония фотографирования - между президентом Киргизии и премьером Пакистана: Саммит ШОС официально начался pic.twitter.com/LlVezgWZ6S— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) June 14, 2019
Но при этом вмешательство во внутренние дела стран под подобными предлогами недопустимо.
«А также (отмечается) неприемлемость использования террористических, экстремистских и радикальных группировок в корыстных целях», — говорится в декларации.