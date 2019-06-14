Лидеры ШОС высказались против вмешательства во внутренние дела стран

Главы государств-членов ШОС заявили, что вмешательство во внутренние дела стран под предлогом противодействия терроризму и экстремизму недопустимо. В этой связи была принята Бишкекская декларация Совета глав государств–членов ШОС.

В ней говорится, что актам терроризма и экстремизма нет оправданий. Комплексные меры, направленные на усиление противодействия терроризму и его идеологии, а также выявлению и устранению факторов, которые ему способствуют, необходимы как никогда.

Церемония фотографирования - между президентом Киргизии и премьером Пакистана: Саммит ШОС официально начался pic.twitter.com/LlVezgWZ6S — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) June 14, 2019

Но при этом вмешательство во внутренние дела стран под подобными предлогами недопустимо.