Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Медведев согласовал кураторство вице-премьеров и министров над регионами

Медведев согласовал кураторство вице-премьеров и министров над регионами

 Нилов заявил, что инициатива о компенсации за неоправданный арест не связана с «делом Голунова»

Нилов заявил, что инициатива о компенсации за неоправданный арест не связана с «делом Голунова»
Глава украинского Минобороны готов покинуть должность

Глава украинского Минобороны готов покинуть должность

 Украинский КС признал, что Порошенко нарушил Конституцию

Украинский КС признал, что Порошенко нарушил Конституцию
Суд назначил слушания об экстрадиции Ассанжа на конец февраля 2020 года

Суд назначил слушания об экстрадиции Ассанжа на конец февраля 2020 года

 Министр здравоохранения Британии снял кандидатуру на пост премьер-министра

Министр здравоохранения Британии снял кандидатуру на пост премьер-министра
Медведев согласовал кураторство вице-премьеров и министров над регионами

Медведев согласовал кураторство вице-премьеров и министров над регионами

 Нилов заявил, что инициатива о компенсации за неоправданный арест не связана с «делом Голунова»

Нилов заявил, что инициатива о компенсации за неоправданный арест не связана с «делом Голунова»
Глава украинского Минобороны готов покинуть должность

Глава украинского Минобороны готов покинуть должность

 Украинский КС признал, что Порошенко нарушил Конституцию

Украинский КС признал, что Порошенко нарушил Конституцию
Суд назначил слушания об экстрадиции Ассанжа на конец февраля 2020 года

Суд назначил слушания об экстрадиции Ассанжа на конец февраля 2020 года

 Министр здравоохранения Британии снял кандидатуру на пост премьер-министра

Министр здравоохранения Британии снял кандидатуру на пост премьер-министра
12:55   14 Июня 2019
Весь мир

Лидеры ШОС высказались против вмешательства во внутренние дела стран

Лидеры ШОС высказались против вмешательства во внутренние дела стран

Главы государств-членов ШОС заявили, что вмешательство во внутренние дела стран под предлогом противодействия терроризму и экстремизму недопустимо. В этой связи была принята Бишкекская декларация Совета глав государств–членов ШОС.

В ней говорится, что актам терроризма и экстремизма нет оправданий. Комплексные меры, направленные на усиление противодействия терроризму и его идеологии, а также выявлению и устранению факторов, которые ему способствуют, необходимы как никогда. 

Но при этом вмешательство во внутренние дела стран под подобными предлогами недопустимо. 

«А также (отмечается) неприемлемость использования террористических, экстремистских и радикальных группировок в корыстных целях», — говорится в декларации.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#терроризм #политика #экстремизм #шос

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...