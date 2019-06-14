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12:43   14 Июня 2019
Россия

Пожарные спасли более 300 животных из горящего приюта в Петербурге

Пожарные спасли более 300 животных из горящего приюта в Петербурге

Пожарные спасли из здания горящего приюта, находящегося на Кожевенной линии Васильевского острова в Санкт-Петербурге, 300 кошек и семь собак. Об этом 14 июня сообщает ТАСС со ссылкой на городское управление МЧС. 

По словам представителя ведомства, из здания спасены 300 кошек и семь собак, сейчас животные находятся на улице.

«На месте руководство приюта. Тушение продолжается, горит кровля на площади 50 квадратных метров, локализации пока нет», — сказал представитель ведомства.

Он также отметил, что в результате пожара никто не пострадал. Название приюта в МЧС не уточнили. На Кожевенной линии Васильевского острова находится приют для кошек «Брошенный ангел». 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #приют

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