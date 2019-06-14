Пожарные спасли более 300 животных из горящего приюта в Петербурге

Пожарные спасли из здания горящего приюта, находящегося на Кожевенной линии Васильевского острова в Санкт-Петербурге, 300 кошек и семь собак. Об этом 14 июня сообщает ТАСС со ссылкой на городское управление МЧС.

По словам представителя ведомства, из здания спасены 300 кошек и семь собак, сейчас животные находятся на улице.

«На месте руководство приюта. Тушение продолжается, горит кровля на площади 50 квадратных метров, локализации пока нет», — сказал представитель ведомства.

Он также отметил, что в результате пожара никто не пострадал. Название приюта в МЧС не уточнили. На Кожевенной линии Васильевского острова находится приют для кошек «Брошенный ангел».