Глава муниципального образования Шушары Руслан Тихомиров в беседе с «ПолитЭкспертом» прокомментировал оперативное взаимодействие властей и общественности для разрешения ситуации вокруг дела журналиста Ивана Голунова.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее заявлял, что нижняя палата парламента проанализирует применение статьи УК РФ об ответственности за фальсификацию доказательств. По вопросу планируется создать рабочую группу. Володин связал решение с недавним делом вокруг спецкорра издания «Медуза».

Полиция задержала Голунова в центре Москвы 6 июня по подозрению в сбыте наркотиков. Экспертиза и детальное изучение дела показали невиновность журналиста. Он вышел на свободу 11 июня после видеообращения главы МВД Владимира Колокольцева.

Министр заявил, что права граждан РФ должны быть всегда защищены, независимо от профессии и взглядов. В разрешении дела участвовали также правозащитники. Они активно помогали следствию, отмечая несостыковки.

При этом попытки давления оппозиции оказались несостоятельны. Руководитель МО Шушары Руслан Тихомиров отметил верность такой тенденции. Чиновник подчеркнул, что соблюдение законодательства является приоритетом для всех.

«Я убежден в том, что власти и другие инстанции, действуя в рамках закона и применяя на практике нормы закона, и пришли к тому положительному результату, который сейчас есть», — уверен Тихомиров.

Нельзя забывать и о совершенствовании норм, которое должно происходить постоянно, считает глава МО. Текущий курс государства на обновление законодательства — правильный подход, подчеркнул чиновник.

«В современном мире общественные отношения постоянно изменяются, они усложняются, они детализируются, появляются новые факторы и субъекты. Изменение общественных отношений приводит к обновлению законодательства», — резюмировал Тихомиров.

Ранее депутат Госдумы Евгений Ревенко заявил, что успешно разрешенный прецедент подтолкнул законодателей к тщательному изучению правовых норм, в том числе по статье 228. Необходимо также рассмотреть нормы об ответственности за незаконное возбуждение дел, чтобы полностью исключить злоупотребления, добавил парламентарий.

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин считает, что во время незаконной акции «в поддержку» Голунова сотрудники полиции действовали нежно и адекватно. При этом либеральные СМИ рассказывали о «кровавом разгоне мирного протеста». Повышенный интерес иностранных медиа к несанкционированному митингу свидетельствует о вмешательстве Запада в раздувание протестов в столице, уверен политолог Александр Дудчак.