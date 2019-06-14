Менее 10% от обещанных пожертвований собрали на реконструкцию Нотр-Дама

Сумма пожертвований на реконструкцию собора Парижской Богоматери оказалась в десять раз меньше обещанной, сообщили на радиостанции France Info 14 июня. Отмечается, что из изначально заявленных 850 миллионов евро внесли только 80 миллионов, что составляет девять процентов.

Ряд муниципалитетов решили отказаться от обещанных взносов из-за успеха кампании по сбору средств на восстановление Нотр-Дама.

Крупнейшие инвесторы миллиардер Франсуа-Анри Пино и группа компаний LVM семьи Арно будут переводить деньги частями, опираясь на смету. В общей сложности миллиардер пообещал внести 100 миллионов, а семья Арно — 200 миллионов в европейской валюте.

Главная достопримечательность столицы Франции загорелась вечером 15 апреля. Из-за быстрого распространения огня рухнул шпиль памятника архитектуры, а после и крыша. После семи часов горения пожар локализовали. Службы с трудом добирались до места инцидента, вертолеты для тушения решили не использовать из-за угрозы обрушения стен. Ближе к 6.00 утра 16 апреля начали поступать сообщения о полной ликвидации огня.

Правоохранительные органы завели уголовное дело. Расследование чрезвычайной ситуации ведут по статье о неумышленном причинении ущерба, этим занимается региональное управление судебной полиции. Следователи рассматривают ремонт как причину пожара.

Ряд реликвий удалось сохранить, в частности Терновый венец. Пострадавших нет, хотя в здании находились люди, в том числе россияне. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал собор Парижской Богоматери «историей страны, которая сгорела». Он пообещал, что правительство поможет восстановить памятник. Реконструкцию должны закончить за пять лет.