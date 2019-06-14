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12:11   14 Июня 2019
Россия

Путин и Лукашенко провели краткую встречу на полях ШОС

Путин и Лукашенко провели краткую встречу на полях ШОС

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в рамках саммита ШОС в Бишкеке провели краткую встречу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, 14 июня.

Лидеры обсудили актуальные двусторонние вопросы. Песков отметил, что в ходе краткой беседы Путин и Лукашенко подтвердили намерение провести двустороннюю встречу в скором времени.

«Президенты также обсудили актуальные вопросы интеграции», — заявил представитель Кремля.

Путин и Лукашенко поговорили о проведении в Минске II Европейских игр, добавил Песков.

Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходит 13-14 июня в Бишкеке. Главным итоговым документом мероприятия станет Бишкекская декларация. В организацию входят РФ, Киргизия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Индия и Пакистан. Кроме того, в саммите участвуют главы стран-наблюдателей: Белоруссии, Афганистана, Монголии и Ирана.

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #лукашенко #шос

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