Путин и Лукашенко провели краткую встречу на полях ШОС

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в рамках саммита ШОС в Бишкеке провели краткую встречу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, 14 июня.

Лидеры обсудили актуальные двусторонние вопросы. Песков отметил, что в ходе краткой беседы Путин и Лукашенко подтвердили намерение провести двустороннюю встречу в скором времени.

«Президенты также обсудили актуальные вопросы интеграции», — заявил представитель Кремля.

Путин и Лукашенко поговорили о проведении в Минске II Европейских игр, добавил Песков.

На ногах: Путин пообщался в Бишкеке с Лукашенко pic.twitter.com/zBKy3sYHx3 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 14 июня 2019 г.

Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходит 13-14 июня в Бишкеке. Главным итоговым документом мероприятия станет Бишкекская декларация. В организацию входят РФ, Киргизия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Индия и Пакистан. Кроме того, в саммите участвуют главы стран-наблюдателей: Белоруссии, Афганистана, Монголии и Ирана.