Почти 90 процентов украинцев одобряют идею Зеленского о роспуске Рады

Почти 90 процентов жителей Украины одобряют решение лидера страны Владимира Зеленского о роспуске Рады и проведении досрочных выборов. Об этом говорят результаты опроса, которые опубликовала социологическая группа «Рейтинг».

В отчете сказано, что количество сторонников досрочных парламентских выборов в течение последнего месяца выросло с 72 процентов до 88 процентов.

Порядка 67 процентов опрошенных уверены, что новоизбранный президент будет более эффективно работать, чем предыдущий. Более 50 процентов считают, что указ о роспуске Рады отвечает конституции и настроениям общества. 63 процента респондентов думают, что выборы должны состояться досрочно, даже в случае если Конституционный суд признает указ о роспуске парламента незаконным.

Опрос был проведен 8-12 июня среди 2,5 тысячи украинцев.