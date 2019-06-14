Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Пожарные спасли более 300 животных из горящего приюта в Петербурге

Пожарные спасли более 300 животных из горящего приюта в Петербурге

Путин и Лукашенко провели краткую встречу на полях ШОС

Путин и Лукашенко провели краткую встречу на полях ШОС
Почти 90 процентов украинцев одобряют идею Зеленского о роспуске Рады

Почти 90 процентов украинцев одобряют идею Зеленского о роспуске Рады

 Глава МИД Турции заявил, что Анкара заплатит любую цену за закупку С-400

Глава МИД Турции заявил, что Анкара заплатит любую цену за закупку С-400
Менее 10% от обещанных пожертвований собрали на реконструкцию Нотр-Дама

Менее 10% от обещанных пожертвований собрали на реконструкцию Нотр-Дама

 Евросоюз заявил об эффективном «сдерживании» России

Евросоюз заявил об эффективном «сдерживании» России

Пожарные спасли более 300 животных из горящего приюта в Петербурге

Пожарные спасли более 300 животных из горящего приюта в Петербурге

Путин и Лукашенко провели краткую встречу на полях ШОС

Путин и Лукашенко провели краткую встречу на полях ШОС
Почти 90 процентов украинцев одобряют идею Зеленского о роспуске Рады

Почти 90 процентов украинцев одобряют идею Зеленского о роспуске Рады

 Глава МИД Турции заявил, что Анкара заплатит любую цену за закупку С-400

Глава МИД Турции заявил, что Анкара заплатит любую цену за закупку С-400
Менее 10% от обещанных пожертвований собрали на реконструкцию Нотр-Дама

Менее 10% от обещанных пожертвований собрали на реконструкцию Нотр-Дама

 Евросоюз заявил об эффективном «сдерживании» России

Евросоюз заявил об эффективном «сдерживании» России

12:22   14 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Почти 90 процентов украинцев одобряют идею Зеленского о роспуске Рады

Почти 90 процентов украинцев одобряют идею Зеленского о роспуске Рады

Почти 90 процентов жителей Украины одобряют решение лидера страны Владимира Зеленского о роспуске Рады и проведении досрочных выборов. Об этом говорят результаты опроса, которые опубликовала социологическая группа «Рейтинг».

В отчете сказано, что количество сторонников досрочных парламентских выборов в течение последнего месяца выросло с 72 процентов до 88 процентов. 

Порядка 67 процентов опрошенных уверены, что новоизбранный президент будет более эффективно работать, чем предыдущий. Более 50 процентов считают, что указ о роспуске Рады отвечает конституции и настроениям общества. 63 процента респондентов думают, что выборы должны состояться досрочно, даже в случае если Конституционный суд признает указ о роспуске парламента незаконным. 

Опрос был проведен 8-12 июня среди 2,5 тысячи украинцев. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#украина #выборы #верховная рада #зеленский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...