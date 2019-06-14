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 Евросоюз заявил об эффективном «сдерживании» России

Евросоюз заявил об эффективном «сдерживании» России

12:22   14 Июня 2019
Весь мир

Евросоюз заявил об эффективном «сдерживании» России

Евросоюз заявил об эффективном «сдерживании» России

Евросоюз назвал успешным «двойственный подход» по отношению к РФ, который помог сдержать «напористое» поведение Москвы, но при этом сотрудничать по важным вопросам. Об этом сказано в докладе дипслужбы ЕС, обнародованном 14 июня, передают РИА Новости. 

Доклад о результатах выполнения глобальной стратегии ЕС за последние три года будет представлен 17 июня. Планируется, что отчет, написанный главой европейской дипломатии, обсудят главы МИД стран ЕС. Отмечается, что в последние годы Евросоюз применяет двойственный подход к РФ. 

«Россия остается стратегическим вызовом для ЕС: санкции в ответ на нарушение Россией международного права и избирательное участие по вопросам, представляющим интерес для ЕС», — сказано в докладе. 

В отчете также отмечается, что Евросоюз сдерживал «напористое и некооперативное поведение РФ», но при этом сотрудничал по ряду внешнеполитических вопросов.

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #евросоюз #политика #весь мир

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