Евросоюз заявил об эффективном «сдерживании» России

Евросоюз назвал успешным «двойственный подход» по отношению к РФ, который помог сдержать «напористое» поведение Москвы, но при этом сотрудничать по важным вопросам. Об этом сказано в докладе дипслужбы ЕС, обнародованном 14 июня, передают РИА Новости.

Доклад о результатах выполнения глобальной стратегии ЕС за последние три года будет представлен 17 июня. Планируется, что отчет, написанный главой европейской дипломатии, обсудят главы МИД стран ЕС. Отмечается, что в последние годы Евросоюз применяет двойственный подход к РФ.

«Россия остается стратегическим вызовом для ЕС: санкции в ответ на нарушение Россией международного права и избирательное участие по вопросам, представляющим интерес для ЕС», — сказано в докладе.

В отчете также отмечается, что Евросоюз сдерживал «напористое и некооперативное поведение РФ», но при этом сотрудничал по ряду внешнеполитических вопросов.