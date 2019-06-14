Супруга законного президента Сирии Асма Асад вновь провела несколько мероприятий в помощь нуждающимся, сообщает «Федеральное агентство новостей» 14 июня.

Издание ссылается на местный источник, который рассказал о деятельности первой леди в Facebook. Он напомнил, что жена сирийского лидера больна раком молочной железы.

«Асма Асад — красивая и прекрасно образованная женщина, общественный деятель, активно занимающийся благотворительной деятельностью и меценатством, мать троих детей и жена своего мужа, президента Сирии Башара Асада», — указано в публикации.

Стоит отметить, что до 2011 года зарубежные СМИ восхищались образом госпожи Асад. Первая леди прошла обучение в Великобритании, что льстило западным странам. Они даже включили манеры девушки в список собственных заслуг. Когда конфликт в республике обострился, все призывали ее покинуть Сирию, однако Асад осталась.

С этого момента пресса прозвала женщину, которая своим решением выразила преданность не только супругу, но и народу республики, «женой диктатора». Вопреки ожиданиям, Асад не стала переубеждать Запад, она просто начала помогать жертвам американской «демократии».