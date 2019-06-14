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12:55   14 Июня 2019
Весь мир

Роухани заявил, что США являются угрозой для Ближнего Востока и всего мира

Роухани заявил, что США являются угрозой для Ближнего Востока и всего мира

Президент Ирана Хасан Роухани, выступая в пятницу в Бишкеке на саммите ШОС – Шанхайской организации сотрудничества заявил, что агрессивная политика Соединенных Штатов Америки угрожает безопасности не только ближневосточного региона, но и всего мира.

«Правительство США в течение последних двух лет, нарушая все международные правила, используя финансовые и военные возможности, реализует агрессивные подходы и представляет серьезную угрозу региону и миру», - подчеркнул Роухани.

По словам иранского лидера, Вашингтон пытается вынудить Совет Безопасности ООН нарушить резолюцию о нормализации торговых отношений с Ираном несмотря на то, что Тегеран полностью выполнил взятые на себя в рамках СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий) обязательства и об этом свидетельствуют 15 докладов МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии).

Роухани заявил, что США являются угрозой для Ближнего Востока и всего мира

«К сожалению, США в одностороннем порядке вышли из соглашения (СВПД). Они принуждают другие стороны и страны к нарушению резолюции Совета Безопасности ООН 2231 о нормальных торговых отношениях с Ираном», - добавил Роухани, призвав других участников соглашения выполнить свои обязательства как можно скорее, чтобы Иран мог реализовать заложенные в СВПД экономические интересы.

При этом президент подчеркнул, что Совместный всеобъемлющий план действий по иранскому мирному атому представляет из себя важнейшее достижение многосторонней дипломатии. По словам Роухани, имея политическую волю, можно разрешить любые проблемы не путем санкций и войн, а при помощи диалога.

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Автор: Александр Люблинский
#сша #иран #роухани #шос #свпд

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