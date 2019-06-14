Глава МИД Турции заявил, что Анкара заплатит любую цену за закупку С-400

Анкара не откажется от закупки ЗРК С-400 по контракту с Россией, и готова заплатить за это любую цену. С таким заявлением выступил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает 14 июня РИА Новости.

Турция неоднократно подчеркивала, что не откажется от закупки С-400, первая партия которой должна поступить в июле. По мнению США, С-400 несовместимы с натовскими стандартами. Штаты грозят санкциями за покупку российской военной техники. Они также заявили, что могут перестать продавать Турции самолеты F-35.

Ранее глава Пентагона Патрик Шанхан заявил, что США больше не намерены обучать турецких пилотов полетам на F-35 и заявил, что они должны уехать из страны до конца июля.

«Вне зависимости от того, с какими последствиями может столкнуться Анкара, вопрос закупок этих оборонных систем (С-400) не обсуждается. Мы готовы заплатить любую цену», — заявил Чавушоглу.

По мнению главы МИД Турции, мнение США об угрозе от С-400 не вооружениям НАТО не выдерживают никакой критики. Америка пытается воздействовать на решимость Турции, отказываясь обучать пилотов на F-35, однако от закупки С-400 Турция все равно не откажется.

«Если у вас есть беспокойство, то давайте разберемся, имеют ли оно основания, создадим рабочую группу. Что говорят люди, далекие от технических знаний? Что С-400 будет мешать F-35. Если бы так было, то как они в Сирии летают?», — заявил министр.

США так беспокоятся, как будто речь идет о ядерном оружии, добавил он.