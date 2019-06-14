Володин одобрил идею изымать у госслужащих незаконные доходы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин оценил инициативу Минюста об изъятии у чиновников доходов, если они не смогут подтвердить законность их получения. К разработке инициативы подключится думский комитет по безопасности и противодействию коррупции.

Володин уверен, что это мера поможет более эффективно бороться с коррупцией. Ожидается, что законопроект рассмотрят уже в эту сессию в приоритетном порядке.

Вячеслав Володин поддержал инициативу об изъятии у госслужащих денежных средств, если они не смогут подтвердить законность их полученияhttps://t.co/TAd2n1BhuQ — Государственная Дума (@dumagovru) June 14, 2019

Ранее в Минюсте сообщили, что министерство разрабатывает проект закона об обращении в доход государства денег чиновников, не подтвержденных доходами.

Законопроект будет призван исполнить национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 годы. Планируется, что его действие будет распространяться на лица, занимающие государственные и муниципальные должности, должности в госкорпорациях, Центробанке, ПФР и т.д.