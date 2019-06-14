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11:54   14 Июня 2019
Россия

Володин одобрил идею изымать у госслужащих незаконные доходы

Володин одобрил идею изымать у госслужащих незаконные доходы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин оценил инициативу Минюста об изъятии у чиновников доходов, если они не смогут подтвердить законность их получения. К разработке инициативы подключится думский комитет по безопасности и противодействию коррупции.

Володин уверен, что это мера поможет более эффективно бороться с коррупцией. Ожидается, что законопроект рассмотрят уже в эту сессию в приоритетном порядке.

Ранее в Минюсте сообщили, что министерство разрабатывает проект закона об обращении в доход государства денег чиновников, не подтвержденных доходами.

Законопроект будет призван исполнить национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 годы. Планируется, что его действие будет распространяться на лица, занимающие государственные и муниципальные должности, должности в госкорпорациях, Центробанке, ПФР и т.д.

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Автор: Виктория Разумовская
#володин #коррупция #минюст

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