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11:54   14 Июня 2019
Весь мир

Археологические памятники Сирии реставрирует Национальный музей Дамаска

Археологические памятники Сирии реставрирует Национальный музей Дамаска

Национальный музей Дамаска полгода назад снова заработал спустя семь лет. В нем находятся археологические и исторические экспонаты, которые отражают все периоды цивилизации, начиная от первобытной эпохи.

Вход в музейное здание оформлен воротами и башнями арабского средневекового дворца Касрин аль-Хейр архитектуры Омейядов. Как отмечает ФАН со ссылкой на источник в Facebook, пока что функционирует лишь часть залов. Остальные находятся на реставрации. Парк при музее, в котором экспонаты выставлены под открытым небом, приведен в порядок.

Археологические памятники Сирии реставрирует Национальный музей Дамаска

Внутри музея пять залов, экспозиции посвящены древней истории, греко-римскому и византийскому периоду, а также исламской цивилизации. Сейчас в музее выставлены ранее не демонстрировавшиеся артефакты, которая нашла армия Сирии в тайниках террористов.

Важная часть музея на данный момент — реставрационный зал. Запасники музея заставлены контейнерами с осколками артефактов Пальмиры.

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Автор: Арсений Аскольский
#сирия #дамаск #реставрация #нациольный музей

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