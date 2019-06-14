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Евросоюз заявил об эффективном «сдерживании» России

11:26   14 Июня 2019
Россия

Более 30 жителей ДНР прибыли в Россию за гражданством

Более 30 жителей ДНР прибыли в Россию за гражданством

Первые жители самопровозглашенной Донецкой народной республики приехали в Россию, чтобы получить гражданство. Всего пересекли границу 34 человека, передает 14 июня РИА Новости со ссылкой на начальника миграционной службы ДНР Владимира Краснощека. 

По словам Краснощека, за сегодня это первая поездка. Автобус уже пересек границу. 

«Дальше планируется практически ежедневно доставлять граждан на территорию Российской Федерации согласно тем спискам, которые нам предоставляют», — пояснил он.

Власти республики ранее передали более семи тысяч пакетов документов жителей ДНР на территорию России. 

«Политика сегодня» напоминает, в апреле президент Путин подписал указ, позволяющий в упрощенном порядке получить российские паспорта жителям Донбасса. Это вопрос только гуманитарного характера, заявил ранее президент. Он подчеркнул, что Москва не желает создавать проблемы Киеву, однако ситуация с гражданскими правами в ЛНР и ДНР выходит за рамки. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #днр #лнр #политика #гражданство #общество

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