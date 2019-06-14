Дело Голунова подтвердило, что правовая система РФ готова меняться и отвечать на запросы общества

Эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков в беседе с iReactor рассказал, чем выгоден Западу ажиотаж вокруг дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Во вторник, 11 июня, глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что со спецкора сняты все обвинения. Задержали Гоглунова 6 июня. При личном досмотре, а также при обыске в квартире у него обнаружили наркотики. Суд отправил журналиста под домашний арест. В результате экспертиза и детальное изучение дела показали невиновность Голунова. Он вышел на свободу.

Его сторонники запланировали марш на 12 июня, в День России. Однако после освобождения журналиста многие решили не участвовать в мероприятии, так как сам Голунов решил на улицу не идти и призвал своих сторонников последовать его примеру. Но отдельные личности все же решили выйти на марш ради провокаций, что стало причиной задержания порядка 200 человек.

Эксперт фонда «Народная дипломатия» считает, что в деле Голунова четко видна «рука Запада», ведь так или иначе любое протестное движение имеет поддержку из-за границы.

«Случившееся с Голуновым было обусловлено внутренними причинами, однако как и с любым протестным движением, акции в его поддержку явно пытался использовать Запад. Речь идет и о давлении на правоохранительные органы, и об обеспечении индульгенции за беспорядки, и об очередном этапе бесконечной информационной войны на тему свободы слова в России», — отметил Простаков.

При этом, эксперт подчеркнул, что действия правовой системы, внутри которой и зародилось резонансное дело, явно демонстрируют, что она готова меняться и отвечать на запросы общества. Однако собеседник издания добавил, что процессы внутри нее требуют определенной корректировки

Потому совершенствование мер, которые регулируют деятельность правоохранителей, выглядит логичным шагом в данной ситуации, заметил он. Технический прогресс и отношения в обществе не стоят на месте, а вместо старых возникают новые угрозы, добавил эксперт. Изменения в работе силовых структур в стране должны происходить, подчеркнул Простаков.