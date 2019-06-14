Приамурские власти указали на устранение основных замечаний по детским домам

Ряд замечаний по детдомам в Амурской области, которые отметила детский омбудсмен Анна Кузнецова в прошлом году, устранили, рассказали в приамурском министерстве социальной защиты.

Напомним, что в конце 2018 уполномоченный по правам ребенка выявила огромное количество нарушений в этих социальных объектах. В частности, она обратила внимание на несоблюдение финансовых интересов и имущественных прав детей. После проверки губернатор региона Василий Орлов объявил выговор профильному заместителю председателя правительства Ольге Лысенко.

Лысенко, в свою очередь, провела проверку в Бурейском районе, а выездное совещание состоялось в Малиновском доме-интернате. В собрании участвовали представители министерств образования, здравоохранения и соцзащиты.