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11:48   14 Июня 2019
Россия

Приамурские власти указали на устранение основных замечаний по детским домам

Приамурские власти указали на устранение основных замечаний по детским домам

Ряд замечаний по детдомам в Амурской области, которые отметила детский омбудсмен Анна Кузнецова в прошлом году, устранили, рассказали в приамурском министерстве социальной защиты.

Напомним, что в конце 2018 уполномоченный по правам ребенка выявила огромное количество нарушений в этих социальных объектах. В частности, она обратила внимание на несоблюдение финансовых интересов и имущественных прав детей. После проверки губернатор региона Василий Орлов объявил выговор профильному заместителю председателя правительства Ольге Лысенко.

Лысенко, в свою очередь, провела проверку в Бурейском районе, а выездное совещание состоялось в Малиновском доме-интернате. В собрании участвовали представители министерств образования, здравоохранения и соцзащиты.

«Сегодня мы увидели, что те замечания, которые были сделаны представителями аппарата уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка, основная масса этих замечаний устранена, хотя вопросы еще есть, и нам, я думаю, предстоит серьезная работа на уровне межведомственных взаимодействий», — сказала замглавы регионального правительства.

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Автор: Анна Манц
#дети #омбудсмен #приамурье #детдом

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