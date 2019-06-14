Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что действия Соединенных Штатов представляют серьезную угрозу стабильности в регионе Ближнего и Среднего Востока. Такое заявление он сделал на встрече лидеров стран-участниц ШОС в пятницу, 14 июня

«Правительство США в течение последних двух лет, нарушая все международные структуры и правила и используя свои экономические, финансовые и военные возможности, реализует агрессивный подход и представляет серьезную угрозу стабильности в регионе и мире», — заявил он.

За последний месяц отношения Вашингтона и Тегерана серьезно обострились. Белый дом ввел жесткие санкции против ключевых сфер экономики Ирана и продолжает усиливать давление. США хотят «изменить поведение» ИРИ. В апреле США объявили Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией. В ответ Иран признал Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) террористической организацией.

При этом обе стороны конфликта подчеркивают, что не намерены воевать.

Рухани: Правительство США в течение последних двух лет, нарушая все международные правила, используя свои экономические, финансовые и военные возможности, реализует агрессивный подход и представляет угрозу стабильности в регионе и в мире pic.twitter.com/ieXd0iuKcb — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 14 июня 2019 г.

Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходит 13-14 июня в Бишкеке. Главным итоговым документом мероприятия станет Бишкекская декларация. В организацию входят РФ, Киргизия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Индия и Пакистан. Кроме того, в саммите участвуют главы стран-наблюдателей: Белоруссии, Афганистана, Монголии и Ирана.