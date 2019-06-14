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11:22   14 Июня 2019
Весь мир

Роухани заявил, что действия США угрожают безопасности на Ближнем Востоке

Роухани заявил, что действия США угрожают безопасности на Ближнем Востоке

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что действия Соединенных Штатов представляют серьезную угрозу стабильности в регионе Ближнего и Среднего Востока. Такое заявление он сделал на встрече лидеров стран-участниц ШОС в пятницу, 14 июня

«Правительство США в течение последних двух лет, нарушая все международные структуры и правила и используя свои экономические, финансовые и военные возможности, реализует агрессивный подход и представляет серьезную угрозу стабильности в регионе и мире», — заявил он.

За последний месяц отношения Вашингтона и Тегерана серьезно обострились. Белый дом ввел жесткие санкции против ключевых сфер экономики Ирана и продолжает усиливать давление. США хотят «изменить поведение» ИРИ. В апреле США объявили Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией. В ответ Иран признал Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) террористической организацией.

При этом обе стороны конфликта подчеркивают, что не намерены воевать.

Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходит 13-14 июня в Бишкеке. Главным итоговым документом мероприятия станет Бишкекская декларация. В организацию входят РФ, Киргизия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Индия и Пакистан. Кроме того, в саммите участвуют главы стран-наблюдателей: Белоруссии, Афганистана, Монголии и Ирана.

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #иран #роухани #шос

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