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11:27   14 Июня 2019
Россия

Путин предложил молодежи стран ШОС участвовать в подготовке 75-летия Победы

Путин предложил молодежи стран ШОС участвовать в подготовке 75-летия Победы

Глава государства Владимир Путин пригласил страны-участницы объединения и молодежный совет ШОС принять участие в подготовке празднования 75-летия победы во Второй мировой войне. Годовщина будет отмечаться в следующем году.

Речь об этом зашла в пятницу, 14 июня, на саммите ШОС.

Путин отметил, что россияне придают большое значение сохранению памяти и исторической правды о трагических событиях войны. 

«Планируем совместно с партнерами по СНГ организовать масштабную программу торжественных мероприятий и предлагаем всем представленным государствам принять участие в этой работе, к которой мог бы подключиться и молодежный совет ШОС», — сказал он.

Также президент добавил, что это будет особенно полезно для молодежи.

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #политика #вторая мировая война #шос

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