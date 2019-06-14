Путин предложил молодежи стран ШОС участвовать в подготовке 75-летия Победы

Глава государства Владимир Путин пригласил страны-участницы объединения и молодежный совет ШОС принять участие в подготовке празднования 75-летия победы во Второй мировой войне. Годовщина будет отмечаться в следующем году.

Речь об этом зашла в пятницу, 14 июня, на саммите ШОС.

«Отдавая дань глубокого уважения великому подвигу ветеранов»: Владимир Путин учредил юбилейную медаль «75-лет Победы в Великой Отечественной войне» pic.twitter.com/58iSYJN1OG — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) June 14, 2019

Путин отметил, что россияне придают большое значение сохранению памяти и исторической правды о трагических событиях войны.

«Планируем совместно с партнерами по СНГ организовать масштабную программу торжественных мероприятий и предлагаем всем представленным государствам принять участие в этой работе, к которой мог бы подключиться и молодежный совет ШОС», — сказал он.

Также президент добавил, что это будет особенно полезно для молодежи.