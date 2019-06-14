Путин призвал наладить партнерство на евразийском пространстве без эгоизма

Российский лидер Владимир Путина заявил, что партнерство на евразийском пространстве необходимо построить без «политического и экономического эгоизма». Об этом он заявил 14 июня на саммите ШОС, передает ТАСС.

По словам президента, сопряжение ЕАЭС с реализацией китайской программы «Один пояс — один путь» видится весьма перспективным.

«И в целом формирование в дальнейшем большого евразийского партнерства и построения в его рамках пространства открытого, равноправного и созидательного сотрудничества, основанного на принципах и нормах международного права, без всякого политического и экономического эгоизма, а с учетом законных интересов друг друга», — заявил Путин.

Президент заверил, что российская сторона планирует сотрудничать с коллегами по ШОС в контексте идущих в Евразии интеграционных процессов, по многосторонним экономическим проектам, а также в плане гармонизации национальных стратегий развития. Также Путин пообещал, что особое внимание будет уделено вопросам углубления культурно-гуманитарных связей.

«В частности, сосредоточимся на реализации достигнутых соглашений о сотрудничестве в области СМИ, а также физической культуры, спорта, туризма», — прокомментировал он.

«Политика сегодня» напоминает, в четверг в Бишкеке проходит саммит ШОС.