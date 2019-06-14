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11:10   14 Июня 2019
Россия

Путин призвал наладить партнерство на евразийском пространстве без эгоизма

Путин призвал наладить партнерство на евразийском пространстве без эгоизма

Российский лидер Владимир Путина заявил, что партнерство на евразийском пространстве необходимо построить без «политического и экономического эгоизма». Об этом он заявил 14 июня на саммите ШОС, передает ТАСС. 

По словам президента, сопряжение ЕАЭС с реализацией китайской программы «Один пояс — один путь» видится весьма перспективным. 

«И в целом формирование в дальнейшем большого евразийского партнерства и построения в его рамках пространства открытого, равноправного и созидательного сотрудничества, основанного на принципах и нормах международного права, без всякого политического и экономического эгоизма, а с учетом законных интересов друг друга», — заявил Путин. 

Путин призвал наладить партнерство на евразийском пространстве без эгоизма

Президент заверил, что российская сторона планирует сотрудничать с коллегами по ШОС в контексте идущих в Евразии интеграционных процессов, по многосторонним экономическим проектам, а также в плане гармонизации национальных стратегий развития. Также Путин пообещал, что особое внимание будет уделено вопросам углубления культурно-гуманитарных связей. 

«В частности, сосредоточимся на реализации достигнутых соглашений о сотрудничестве в области СМИ, а также физической культуры, спорта, туризма», — прокомментировал он.

«Политика сегодня» напоминает, в четверг в Бишкеке проходит саммит ШОС. 

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #общество #шос #евразия

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