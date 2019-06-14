Лукашенко предложил провести встречу по вопросам глобальной стабильности

Главные генеральные секретари ШОС, ОБСЕ, ООН, НАТО и ОДКБ должны провести неформальную встречу по вопросам глобальной стабильности. С таким предложением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает 14 июня РИА Новости.

По мнению Лукашенко, международная система, работающая более-менее эффективно после Второй мировой войны, сегодня трещит по швам. Он подчеркнул, что необходимо использовать объединительную природу международных организаций по вопросам глобальной безопасности.

«В этом плане важным шагом могла бы стать неформальная встреча, ну, может быть, не руководителей пока, но генеральных секретарей ООН, ОБСЕ, ШОС, СНГ, НАТО и ОДКБ, и возможно других структур с целью обсуждения накопившихся вопросов обеспечения стабильности в мире», — сказал он.

«Политика сегодня» напоминает, в четверг проходит заседание совета глав государств-членов ШОС, на который приехал президент Белоруссии Александр Лукашенко.