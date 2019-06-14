Турция пригрозила ответными мерами, если США введут санкции из-за С-400

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил об ответных мерах, если США введут против Анкары санкции из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

Он подчеркнул, что ни одна страна не может давать указания другой, как той действовать. Вашингтон должен отказаться от такого поведения, подчеркнул Чавушоглу.

«Если США предпримут шаги против нас, то мы вынуждены будем сделать то же самое. Естественно, никто не будет молча смотреть на это», — заявил глава МИД в интервью телеканалу NTV.

Ранее Анкара подчеркивала, что не откажется от покупки C-400. Первая партия должна поступить уже в июне. Вашингтон предупреждает о возможных санкциях за сделку, а также угрожает задержать или вовсе отменить продажу Турции новейших самолетов F-35.

Ранее издание Foreign Policy сообщило, что Шанахан направил письмо Минобороны Турции, в котором заявил, что турецкие военные, которые учатся управлять истребителями F-35 в США, должны покинуть страну до конца июля.