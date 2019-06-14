Атака танкеров в Оманском заливе выгодна США

В районе Персидского залива вновь атакованы танкеры. Причем, в отличие от майской атаки в аравийском порту Фуджейра, сегодня «в наличии» имеем горящие танкеры, эвакуированные экипажи и вполне реальные доказательства террористической атаки в виде неразорвавшейся магнитной мины, обнаруженной на днище одного из двух атакованных судов.

Пока еще не собраны все улики, не опрошены свидетели, и нет даже предварительных результатов расследования. Но Госсекретарь США Майк Помпео твердо уверен в том, что все это дело рук Ирана. Точно так же «твердо был уверен» в реальности иракского оружия массового поражения потрясывающий в ООН пробиркой с белым порошком его предшественник Колин Пауэлл. Тогда это окончилось вторжением американских войск в Ирак. Интересно, а что уготовили иранскому народу американцы сегодня?

Торпеды или мины

Эта история с самых первых минут выглядела очень подозрительно. Точно также как и несколькими неделями ранее подрыв четырех танкеров в аравийском порту Фуджейра, масса слухов и противоречащих друг другу заявлений и минимум официальной информации.

Первой, и очень примечательной версией, которую высказал по горячим следам владелец одного из атакованных судов, была версия об атаке корабля торпедой. Предположение провокационное и оно явно должно было доказывать виновность в инциденте именно Ирана. Ведь только у него якобы были не только мотивы для атаки, но и возможности – в Персидском заливе базируются иранские мини-подлодки, которые и могли произвести атаку.

Но этот вариант быстро сошел на нет в виду не только его абсурдности, но и противоречия начавшим появляться доказательствам. На днище одного из танкеров Kokuka Courageous была обнаружена неразорвавшаяся магнитная мина. И версия с торпедой отпала сама по себе, о чем сообщил высокопоставленный представитель Минобороны США телеканалу Fox News.

Но Госдеп США эта информация не озадачила. Не торпеда, так не торпеда, но виноват все равно Иран. Потому что только он, оказывается, по мнению госсекретаря США Майка Помпео, имеет технические возможности прикрепить к днищу танкеров магнитные мины.

«Правительство Соединенных Штатов считает, что Исламская Республика Иран является ответственной за нападения, которые произошли сегодня в Оманском заливе. Ни одна группировка, действующая в регионе, не имеет ресурсов и опыта, чтобы действовать с такой высокой степенью сложности» - заявил Помпео.

Настоящий бред, но Госдеп США предлагает в него поверить. То есть ни у кого, кроме Ирана, нет возможности направить боевых пловцов, которые где-нибудь в далеком от места происшествия порту прикрепят к днищу судна мину? Точно никто, господин Помпео? Вы утверждаете, что американский флот деградировал настолько, что не может этого сделать? А что израильские боевые пловцы? Разучились ставить мины? Да и саудиты явно «технически» способны это сделать. И много кто другой. Вообще в мире можно насчитать несколько десятков стран, способных на такие действия и не менее десятка из них, кому подорвать танкеры в Ормузском проливе сегодня очень выгодно.

Кому это выгодно

Данный способ «решения проблем» очень удобный инструмент не только для давления на Иран, но и для регулирования цен на нефть. Смотрите, всего несколько мин и цены на нефть, которые еще недавно пытались пробить очередное «психологическое» дно, быстро развернулись и устремились вверх, спасая от убытков производителей сланцевой нефти. А если при этом подобные действия помогают разобраться с политическим оппонентом, то легко указать на страну, для которой инцидент в Оманском заливе будет не просто выгодным, но архивыгодным. И это не Иран. Это страна, которая способна на все и неоднократно это доказывала. А еще это страна, которую за руку поймать очень трудно, и которая имеет колоссальный информационный ресурс, чтобы убедить «мировое сообщество» во всем, в чем угодно. Даже в том, что марсиане не красные, а зеленые.

И для этого ей не нужно по сути никаких доказательств. Обратите внимание, что уже после того, как была обнаружена неразорвавшаяся мина на днище одного из танкеров, американцы в качестве доказательства виновности Ирана продолжали «крутить» двухминутный ролик о каком-то катере, подошедшем к борту какого-то танкера.

Каким образом это видео может что-то доказать в виду уже вскрывшихся фактов? Кстати, кто, когда и зачем снял это видео с вертолета и почему оно так быстро попало в руки журналистов? Вопрос отнюдь не праздный. Но американцев это не тревожит. Они продолжают утверждать, что все это дело рук Ирана, потому что, кроме него, подорвать танкеры в Оманском заливе некому. Логика «безупречная». Впрочем, как всегда.

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