Турция осудила нападение на нефтяные танкеры в Оманском заливе

МИД Турции заявил, что Анкара осуждает нападение на нефтяные танкеры в Оманском заливе, а также выражает обеспокоенность тем, что коммерческие корабли в этом регионе становятся целями атак уже во второй раз за последний месяц.

«Мы уделяем большое внимание сохранению навигационной безопасности в регионе Персидского залива, который занимает стратегическое положение в международном морском сообщении», — говорится в сообщении министерства.

Напомним, 13 июня арабские СМИ сообщили, что на нефтяные танкеры Front Altair и Kokuka Courageous, находящиеся в Оманском заливе, напали. По предварительной и неофициальной информации, это была торпедная атака. В результате на судах прогремели взрывы и произошел пожар.

#UPDATE Iran dismisses as "baseless" US accusations that it carried out twin attacks that left two tankers ablaze in the Gulf of Omanhttps://t.co/DLBJpqKaT3 pic.twitter.com/akJP0KBFMv — AFP news agency (@AFP) June 14, 2019

Моряков удалось эвакуировать. США обвинили в произошедшем Иран.