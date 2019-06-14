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11:01   14 Июня 2019
Весь мир

Турция осудила нападение на нефтяные танкеры в Оманском заливе

Турция осудила нападение на нефтяные танкеры в Оманском заливе

МИД Турции заявил, что Анкара осуждает нападение на нефтяные танкеры в Оманском заливе, а также выражает обеспокоенность тем, что коммерческие корабли в этом регионе становятся целями атак уже во второй раз за последний месяц.

«Мы уделяем большое внимание сохранению навигационной безопасности в регионе Персидского залива, который занимает стратегическое положение в международном морском сообщении», — говорится в сообщении министерства.

Напомним, 13 июня арабские СМИ сообщили, что на нефтяные танкеры Front Altair и Kokuka Courageous, находящиеся в Оманском заливе, напали. По предварительной и неофициальной информации, это была торпедная атака. В результате на судах прогремели взрывы и произошел пожар.

Моряков удалось эвакуировать. США обвинили в произошедшем Иран.

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Автор: Виктория Разумовская
#турция #политика #танкеры #оманский залив

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