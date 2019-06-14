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11:06   14 Июня 2019
Россия

Инженер спас тонущую девочку в Пермском крае

Инженер спас тонущую девочку в Пермском крае

Житель города Чернушка в Пермском крае Раиль Рангулов спас пятилетнюю девочку, которая тонула в местном пруду. Инцидент произошел в День России, 12 июня.

Он возвращался с обеда на работу, а когда проходил мимо водоема увидел двух детей. Маленькая девочка училась кататься на велосипеде, ее поддерживала подруга чуть старше возрастом. Когда девочки оказались за спиной Рангулова, он услышал крик.

Как оказалась, младшая девочка свалилась в пруд и начала тонуть. Поскольку в том месте достаточно крутой берег, подруга не решилась ее спасать, зато начала звать на помощь. Рабочий не раздумывая бросился в воду и спас тонущего ребенка. Девочка не пострадала.

Герой работает ведущим инженером Центральной инженерно-технологической службы «Лукойл-Пермь» в Чернушке.

«Мы гордимся вашей смелостью, Раиль», — прокомментировали поступок сотрудника на странице группы во «ВКонтакте».

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Автор: Анна Манц
#ребенок #спасение #чернушка

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