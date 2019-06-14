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11:38   14 Июня 2019
Россия

Юнармейский лагерь ДОСААФ «Будущий воин» открылся в Новороссийске

Юнармейский лагерь ДОСААФ «Будущий воин» открылся в Новороссийске

Первая смена военно-патриотического подросткового лагеря дневного пребывания «Будущий воин» открылась на днях в городе-герое Новороссийск.

Об этом на своем сайте в пятницу сообщает Министерство обороны РФ. Как отмечается, лагерь уже шестой раз при поддержке городской администрации организовывает Краснодарская краевая оборонная организация на базе Новороссийской морской школы ДОСААФ. Грант на реализацию проекта, который проводится в рамках программы «Юнармейское лето-2019», традиционно выделила администрация Краснодарского края.

Первая смена продлиться десять дней. За это время 25 ребят пройдут подготовленную для них обширную военно-патриотическую программу, ориентирующую подростков на дальнейшие занятия в секциях ДОСААФ – добровольного общества содействия, армии, авиации и флоту. Воспитанникам предстоит заниматься рукопашным боем, стрельбой из пневматической винтовки, морским многоборьем, плаванием в бассейне и шлюпочным делом.

Также школьникам будут организованы экскурсии в воинские части, на боевые корабли военной морской базы Новороссийска и в музеи города-героя. Кроме того, для ребят будут проведены занятия по гражданскому просвещению и правовому воспитанию.

Нынешним летом площадка «Будущий воин» будет работать две смены и участие в ней смогут принять 50 человек – это не только подростки, попавшие в трудную жизненную ситуацию, но и воспитанники местных юнармейских отрядов и секций ДОСААФ,

Юнармейский лагерь ДОСААФ «Будущий воин» открылся в Новороссийске

Напомним: с инициативой создания всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения Юнармия в 2016 году выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, целью движения должно стать воспитание здорового, патриотически настроенного молодого поколения. Эти идеи полностью поддерживаются движением ДОСААФ, которое помогает организовывать подразделения Юнармии в регионах. Также всестороннюю поддержку юнармейцам оказывает Министерство обороны России..

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Автор: Александр Люблинский
#лагерь #подростки #юнармия #новороссийск #досааф

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