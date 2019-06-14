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10:42   14 Июня 2019
Россия

Путин призвал не допустить попадания химического оружия в руки террористов

Путин призвал не допустить попадания химического оружия в руки террористов

Российский президент Владимир Путин считает, что необходимо всеми силами не допустить попадания в руки террористов химического и биологического оружия. С таким призывом он обратился к странам Шанхайской организации сотрудничества, сообщает 14 июня ТАСС. 

«Считаем важным… блокировать финансовую подпитку террористов за счет доходов от наркотрафика, делать все, чтобы не допустить попадания в их руки химического, биологического и иных видов оружия массового уничтожения», — заявил президент на саммите ШОС. 

«Политика сегодня» напоминает, заседание совета глав государств-членов ШОС проходит в пятницу в Бишкеке. На политическое мероприятие прибыл Путин. Он намерен встретиться с главой Китая Си Цзиньпином и президентом Ирана Хасаном Рухани.

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #терроризм #политика #общество #шос

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