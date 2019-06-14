Путин призвал не допустить попадания химического оружия в руки террористов

Российский президент Владимир Путин считает, что необходимо всеми силами не допустить попадания в руки террористов химического и биологического оружия. С таким призывом он обратился к странам Шанхайской организации сотрудничества, сообщает 14 июня ТАСС.

«Считаем важным… блокировать финансовую подпитку террористов за счет доходов от наркотрафика, делать все, чтобы не допустить попадания в их руки химического, биологического и иных видов оружия массового уничтожения», — заявил президент на саммите ШОС.

«Политика сегодня» напоминает, заседание совета глав государств-членов ШОС проходит в пятницу в Бишкеке. На политическое мероприятие прибыл Путин. Он намерен встретиться с главой Китая Си Цзиньпином и президентом Ирана Хасаном Рухани.