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 Путин призвал наладить партнерство на евразийском пространстве без эгоизма

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Лукашенко предложил провести встречу по вопросам глобальной стабильности

Лукашенко предложил провести встречу по вопросам глобальной стабильности

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10:35   14 Июня 2019
Россия

Путин отметил важную роль РФ в борьбе с терроризмом в Сирии

Путин отметил важную роль РФ в борьбе с терроризмом в Сирии

Реальные результаты в борьбе с международном терроризмом в Сирии во многом обусловлены поддержкой России, заявил российский президент Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества 14 июня.

«Во многом благодаря всесторонней помощи России законному сирийскому правительству боевики террористических формирований потерпели поражение», — констатировал он.

Саммит глав стран-участниц и правительств ШОС проходит в Бишкеке с 13 по 14 июня. В организации состоят Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Еще четыре государства имеют статус наблюдателей, а шесть стран стали партнерами по диалогу.

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Автор: Анна Манц
#путин #терроризм #сирия #шос

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