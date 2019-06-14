Путин отметил важную роль РФ в борьбе с терроризмом в Сирии

Реальные результаты в борьбе с международном терроризмом в Сирии во многом обусловлены поддержкой России, заявил российский президент Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества 14 июня.

«Во многом благодаря всесторонней помощи России законному сирийскому правительству боевики террористических формирований потерпели поражение», — констатировал он.

Саммит глав стран-участниц и правительств ШОС проходит в Бишкеке с 13 по 14 июня. В организации состоят Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Еще четыре государства имеют статус наблюдателей, а шесть стран стали партнерами по диалогу.