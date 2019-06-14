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10:35   14 Июня 2019
Россия

Путин назвал борьбу с терроризмом приоритетной задачей ШОС

Путин назвал борьбу с терроризмом приоритетной задачей ШОС

Российский лидер Владимир Путин на заседании совета лидеров стран-членов ШОС заявил, что одним из главных приоритетов организации остается борьба с терроризмом. 

Глава государства заявил о необходимости блокировать финансовую подпитку террористов за счет доходов от наркотрафика.

«Исходим из того, что одним из главных приоритетов организации остаются борьба с терроризмом и экстремизмом, считаем важным наращивать сотрудничество в рамках региональной антитеррористической структуры ШОС», — подчеркнул Путин.

Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходит 13-14 июня в Бишкеке. Главным итоговым документом мероприятия станет Бишкекская декларация. В ней отразятся подходы к дальнейшему развитию деятельности ШОС. Особое внимание в документе уделят подтверждению позиций государств-членов по актуальным проблемам.

В составе ШОС — восемь стран (Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, РФ, Таджикистан и Узбекистан). У четырех государств есть статус наблюдателей (Монголия, Иран, Афганистан и Белоруссия), а также шесть стран — партнеров по диалогу (Шри-Ланка, Турция, Азербайджан, Армения, Камбоджа и Непал).

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #шос #тероризм

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