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Лукашенко предложил провести встречу по вопросам глобальной стабильности

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10:35   14 Июня 2019
Весь мир

Киргизия предложила создать орган по борьбе с экономическими преступлениями

Киргизия предложила создать орган по борьбе с экономическими преступлениями

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в пятницу, 14 июня, на саммите ШОС предложил создать единый орган по борьбе с экономическими преступлениями. Он убежден, что подобные преступления наряду с наркотрафиком являются финансовой подпиткой террористических организаций.

Он отметил, что такие преступления часто носят транснациональный характер, поэтому бороться с ними стоит сообща. 

Напомним, в Бишкеке проходит саммит глав стран-членов ШОС. В организацию входят Россия, Киргизия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Индия и Пакистан. Кроме того, в саммите участвуют  главы стран-наблюдателей: Белоруссии, Афганистана, Монголии и Ирана.

Киргизия в этом году председательствует в организации.

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Автор: Виктория Разумовская
#политика #шос #жээнбеков #экономические преступления

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