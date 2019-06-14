Киргизия предложила создать орган по борьбе с экономическими преступлениями

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в пятницу, 14 июня, на саммите ШОС предложил создать единый орган по борьбе с экономическими преступлениями. Он убежден, что подобные преступления наряду с наркотрафиком являются финансовой подпиткой террористических организаций.

Он отметил, что такие преступления часто носят транснациональный характер, поэтому бороться с ними стоит сообща.

Жээнбеков снова встретил Путина в Бишкеке боорсаками: Президент России прилетел в Киргизию на саммит ШОС pic.twitter.com/Jo5oluDghC — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) June 13, 2019

Напомним, в Бишкеке проходит саммит глав стран-членов ШОС. В организацию входят Россия, Киргизия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Индия и Пакистан. Кроме того, в саммите участвуют главы стран-наблюдателей: Белоруссии, Афганистана, Монголии и Ирана.

Киргизия в этом году председательствует в организации.