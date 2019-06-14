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10:31   14 Июня 2019
Россия

Глава МВД разрешил полицейским отдыхать в Турции и Таиланде

Глава МВД разрешил полицейским отдыхать в Турции и Таиланде

Сотрудники внутренних дел теперь могут выезжать на отдых в Таиланд и Турцию, соответствующее распоряжение подписал глава МВД Владимир Колокольцев.

Об этом в пятницу сообщает издание «Коммерсантъ», отмечая, что данную информацию уже подтвердили в Министерстве внутренних дел.

Запрет на поездки в дальнее зарубежье для сотрудников силовых ведомств РФ был введен в 2014 году. Тогда МИД представил список стран, не рекомендованных полицейских для туристических поездок, состоящий из 116 пунктов. В список, в частности, входили такие популярные для отдыха среди россиян страны как Турция и Таиланд. При этом полицейским было разрешено выезжать на отдых в страны СНГ, Кубу, Китай и Вьетнам.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #турция #отдых #мвд #полицейские #таиланд #турпоездки

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