Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Эксперт назвал нежной работу полиции на митинге «в поддержку» Голунова

Эксперт назвал нежной работу полиции на митинге «в поддержку» Голунова

 Путин призвал наладить партнерство на евразийском пространстве без эгоизма

Путин призвал наладить партнерство на евразийском пространстве без эгоизма

Лукашенко предложил провести встречу по вопросам глобальной стабильности

Лукашенко предложил провести встречу по вопросам глобальной стабильности

 Водная блокада Крыма приведет к экологической катастрофе на Украине

Водная блокада Крыма приведет к экологической катастрофе на Украине

Атака танкеров в Оманском заливе выгодна США

Атака танкеров в Оманском заливе выгодна США

 Турция пригрозила ответными мерами, если США введут санкции из-за С-400

Турция пригрозила ответными мерами, если США введут санкции из-за С-400
Эксперт назвал нежной работу полиции на митинге «в поддержку» Голунова

Эксперт назвал нежной работу полиции на митинге «в поддержку» Голунова

 Путин призвал наладить партнерство на евразийском пространстве без эгоизма

Путин призвал наладить партнерство на евразийском пространстве без эгоизма

Лукашенко предложил провести встречу по вопросам глобальной стабильности

Лукашенко предложил провести встречу по вопросам глобальной стабильности

 Водная блокада Крыма приведет к экологической катастрофе на Украине

Водная блокада Крыма приведет к экологической катастрофе на Украине

Атака танкеров в Оманском заливе выгодна США

Атака танкеров в Оманском заливе выгодна США

 Турция пригрозила ответными мерами, если США введут санкции из-за С-400

Турция пригрозила ответными мерами, если США введут санкции из-за С-400
10:20   14 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Водная блокада Крыма приведет к экологической катастрофе на Украине

Водная блокада Крыма приведет к экологической катастрофе на Украине

Объявленная украинскими властями водная блокада Крыма может привести к экологической катастрофе и эпидемии в Херсонской области Украины. Об этом 14 июня заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, передает RT. 

Граничащие с Крымом районы затапливает водой из перекрытого Северо-Крымского канала, рассказал Журавко. Насосы, обеспечивающие работу канала, за пять лет испортились, однако деньги на ремонт не выделяются. 

«Самое страшное впереди: первая экологическая катастрофа — это засаливание плодородной земли, вторая — обезвоживание, третья экологическая катастрофа, когда переизбыток воды, сёла утопают, канализационные стоки и химия попадают в подземные грунтовые воды», — написал Журавко в «ВКонтакте». 

Водная блокада Крыма приведет к экологической катастрофе на Украине

Он подчеркнул, что в украинских приграничных селах может начаться всплеск различных эпидемий, если не вмешаться в ситуацию. 

«Политика сегодня» напоминает, украинские власти при помощи шантажа заставили херсонских аграриев построить плотину на Северо-Крымском канале, чтобы лишить Крым воды. 

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому снять блокаду Крыма. По мнению Кравчука, вопросы подачи электроэнергии и воды необходимо решать цивилизованно. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #крым #политика #общество #водная блокада

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...