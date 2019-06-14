Водная блокада Крыма приведет к экологической катастрофе на Украине

Объявленная украинскими властями водная блокада Крыма может привести к экологической катастрофе и эпидемии в Херсонской области Украины. Об этом 14 июня заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, передает RT.

Граничащие с Крымом районы затапливает водой из перекрытого Северо-Крымского канала, рассказал Журавко. Насосы, обеспечивающие работу канала, за пять лет испортились, однако деньги на ремонт не выделяются.

«Самое страшное впереди: первая экологическая катастрофа — это засаливание плодородной земли, вторая — обезвоживание, третья экологическая катастрофа, когда переизбыток воды, сёла утопают, канализационные стоки и химия попадают в подземные грунтовые воды», — написал Журавко в «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что в украинских приграничных селах может начаться всплеск различных эпидемий, если не вмешаться в ситуацию.

«Политика сегодня» напоминает, украинские власти при помощи шантажа заставили херсонских аграриев построить плотину на Северо-Крымском канале, чтобы лишить Крым воды.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому снять блокаду Крыма. По мнению Кравчука, вопросы подачи электроэнергии и воды необходимо решать цивилизованно.