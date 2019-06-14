Беглов рассказал о развитии «дачной» медицины в Ленобласти

Петербургское правительство планомерно ведет работу по развитию «дачной» медицины, рассказал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире программы «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым» 13 июня.

Он напомнил, что летом на пригородные участники отправляются сотни тысяч петербуржцев, в основном пожилые люди и дети. Так, в прошлом году необходимую медицинскую помощь в областных центрах получили порядка 70 тысяч человек.

«У нас 34 медпункта и мы открываем еще три», — сказал Беглов.

В будущем их количество будет только увеличиваться, так как растет поток дачников. Градоначальник подчеркнул, что обеспечение качественного медобслуживания стало одной из приоритетных задач городских властей.

Развитие сферы, в частности, подразумевает и увеличение количества выездных диагностических бригад. Горожане, выбравшие дачный отдых, смогут даже сделать флюорографию или снять кардиограмму.