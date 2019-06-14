Лимит скорости на автомагистралях в России могут увеличить до 130 км/ч

Скоростной лимит на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на проект, подготовленный НИИ Минтранса РФ.

Как отмечает газета, Российский дорожный научно-исследовательский институт Минтранса разработал проект нового стандарта, который позволит увеличить скоростной лимит на некоторых автомагистралях с 110 км/ч до 130 км/ч. В августе планируется утвердить новый ГОСТ.

Нововведения могут коснуться платных участков на трассах М-4 «Дон» и М-11 Москва — Санкт-Петербург. Кроме того, Росавтодор планирует поднять скорость до 90—110 км/ч на 44 участках федеральных дорог, говорится в материале.

Для применения нового стандарта к участку дороги на нем в течение года не должно быть очагов ДТП и глубокой колеи. Кроме того, при сильных ливнях и снегопадах скорость будет ограничиваться.

Сейчас максимально разрешенная скорость на дорогах России — 110 км/ч для автомагистралей.