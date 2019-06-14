Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Эксперт назвал нежной работу полиции на митинге «в поддержку» Голунова

Эксперт назвал нежной работу полиции на митинге «в поддержку» Голунова

 Путин призвал наладить партнерство на евразийском пространстве без эгоизма

Путин призвал наладить партнерство на евразийском пространстве без эгоизма

Лукашенко предложил провести встречу по вопросам глобальной стабильности

Лукашенко предложил провести встречу по вопросам глобальной стабильности

 Водная блокада Крыма приведет к экологической катастрофе на Украине

Водная блокада Крыма приведет к экологической катастрофе на Украине

Атака танкеров в Оманском заливе выгодна США

Атака танкеров в Оманском заливе выгодна США

 Турция пригрозила ответными мерами, если США введут санкции из-за С-400

Турция пригрозила ответными мерами, если США введут санкции из-за С-400
Эксперт назвал нежной работу полиции на митинге «в поддержку» Голунова

Эксперт назвал нежной работу полиции на митинге «в поддержку» Голунова

 Путин призвал наладить партнерство на евразийском пространстве без эгоизма

Путин призвал наладить партнерство на евразийском пространстве без эгоизма

Лукашенко предложил провести встречу по вопросам глобальной стабильности

Лукашенко предложил провести встречу по вопросам глобальной стабильности

 Водная блокада Крыма приведет к экологической катастрофе на Украине

Водная блокада Крыма приведет к экологической катастрофе на Украине

Атака танкеров в Оманском заливе выгодна США

Атака танкеров в Оманском заливе выгодна США

 Турция пригрозила ответными мерами, если США введут санкции из-за С-400

Турция пригрозила ответными мерами, если США введут санкции из-за С-400
10:11   14 Июня 2019
Россия

Лимит скорости на автомагистралях в России могут увеличить до 130 км/ч

Лимит скорости на автомагистралях в России могут увеличить до 130 км/ч

Скоростной лимит на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на проект, подготовленный НИИ Минтранса РФ.

Как отмечает газета, Российский дорожный научно-исследовательский институт Минтранса разработал проект нового стандарта, который позволит увеличить скоростной лимит на некоторых автомагистралях с 110 км/ч до 130 км/ч. В августе планируется утвердить новый ГОСТ.

Нововведения могут коснуться платных участков на трассах М-4 «Дон» и М-11 Москва — Санкт-Петербург. Кроме того, Росавтодор планирует поднять скорость до 90—110 км/ч на 44 участках федеральных дорог, говорится в материале.

Лимит скорости на автомагистралях в России могут увеличить до 130 км/ч

Для применения нового стандарта к участку дороги на нем в течение года не должно быть очагов ДТП и глубокой колеи. Кроме того, при сильных ливнях и снегопадах скорость будет ограничиваться.

Сейчас максимально разрешенная скорость на дорогах России — 110 км/ч для автомагистралей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#росавтодор #скорость #автомагистраль #минстранс

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...