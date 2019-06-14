Первый железнодорожный путь на Крымском мосту построен

Строители сомкнули рельсы на первом пути железнодорожной части Крымского моста, сообщил 14 июня инфоцентр «Крымский мост».

Колея общей длиной 19 километров укладывалась с двух берегов Керченского пролива: строительные бригады двигались навстречу друг другу и встретились под сводом арки. Отмечается, что всего уложено пять тысяч тонн рельсов и 38 тысяч железобетонных шпал.

Строительство железнодорожного пути завершилось на направлении, по которому поезда будут ходить с полуострова на материковую часть страны.

«На главном участке стройки была проведена стыковка двух именных звеньев — «Тамань» и «Керчь», — сообщили в инфоцентре.

В скором времени строители планируют состыковать звенья второго пути. Осталось проложить семь километров.

Ранее стало известно, что движение поездов по Крымскому мосту откроется по графику — в декабре этого года. Продажу билетов запустят за 45 дней до этого — в октябре.