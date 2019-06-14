Первый железнодорожный путь на Крымском мосту построен
Строители сомкнули рельсы на первом пути железнодорожной части Крымского моста, сообщил 14 июня инфоцентр «Крымский мост».
Колея общей длиной 19 километров укладывалась с двух берегов Керченского пролива: строительные бригады двигались навстречу друг другу и встретились под сводом арки. Отмечается, что всего уложено пять тысяч тонн рельсов и 38 тысяч железобетонных шпал.
Скоро будете здесь чай пить. Проезжая на поезде :) #крымскиймост pic.twitter.com/yVJoBN1HvJ— Крымский мост (@Krymsky_bridge) 4 июня 2019 г.
Строительство железнодорожного пути завершилось на направлении, по которому поезда будут ходить с полуострова на материковую часть страны.
«На главном участке стройки была проведена стыковка двух именных звеньев — «Тамань» и «Керчь», — сообщили в инфоцентре.
В скором времени строители планируют состыковать звенья второго пути. Осталось проложить семь километров.
Ранее стало известно, что движение поездов по Крымскому мосту откроется по графику — в декабре этого года. Продажу билетов запустят за 45 дней до этого — в октябре.