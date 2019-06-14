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9:43   14 Июня 2019
Россия

Первый железнодорожный путь на Крымском мосту построен

Первый железнодорожный путь на Крымском мосту построен

Строители сомкнули рельсы на первом пути железнодорожной части Крымского моста, сообщил 14 июня инфоцентр «Крымский мост».

Колея общей длиной 19 километров укладывалась с двух берегов Керченского пролива: строительные бригады двигались навстречу друг другу и встретились под сводом арки. Отмечается, что всего уложено пять тысяч тонн рельсов и 38 тысяч железобетонных шпал.

Строительство железнодорожного пути завершилось на направлении, по которому поезда будут ходить с полуострова на материковую часть страны.

«На главном участке стройки была проведена стыковка двух именных звеньев — «Тамань» и «Керчь», — сообщили в инфоцентре.

В скором времени строители планируют состыковать звенья второго пути. Осталось проложить семь километров.

Ранее стало известно, что движение поездов по Крымскому мосту откроется по графику — в декабре этого года. Продажу билетов запустят за 45 дней до этого — в октябре.  

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Автор: Арсений Аскольский
#крымский мост #керчь #железная дорога

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