Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Первый железнодорожный путь на Крымском мосту построен

Первый железнодорожный путь на Крымском мосту построен

 Журналистское сообщество не было единодушно в ситуации вокруг Голунова

Журналистское сообщество не было единодушно в ситуации вокруг Голунова
Суд Киева признал красную ленту интеллектуальной собственностью Roshen

Суд Киева признал красную ленту интеллектуальной собственностью Roshen

 Зеленский нанесет официальный визит в Германию и Францию

Зеленский нанесет официальный визит в Германию и Францию
Трамп по ошибке назвал «принцем китов» наследника британского престола

Трамп по ошибке назвал «принцем китов» наследника британского престола

Иран отверг обвинения США по инциденту в Оманском заливе

Иран отверг обвинения США по инциденту в Оманском заливе
Первый железнодорожный путь на Крымском мосту построен

Первый железнодорожный путь на Крымском мосту построен

 Журналистское сообщество не было единодушно в ситуации вокруг Голунова

Журналистское сообщество не было единодушно в ситуации вокруг Голунова
Суд Киева признал красную ленту интеллектуальной собственностью Roshen

Суд Киева признал красную ленту интеллектуальной собственностью Roshen

 Зеленский нанесет официальный визит в Германию и Францию

Зеленский нанесет официальный визит в Германию и Францию
Трамп по ошибке назвал «принцем китов» наследника британского престола

Трамп по ошибке назвал «принцем китов» наследника британского престола

Иран отверг обвинения США по инциденту в Оманском заливе

Иран отверг обвинения США по инциденту в Оманском заливе
9:24   14 Июня 2019
Весь мир

Трамп по ошибке назвал «принцем китов» наследника британского престола

Трамп по ошибке назвал «принцем китов» наследника британского престола

Американский президент Дональд Трамп в Twitter назвал «принцем китов» британского принца Уэльского Чарльза, из-за чего подвергся насмешкам пользователей. Описку заметила The Times и показала скриншоты удаленной записи.

Хозяин Белого дома написал о зарубежной поездке, в которой ежедневно общался с «иностранными правительствами». Однако вместо словосочетания «prince of Wales» (принц Уэльский) Трамп написал «prince of Whales» (дословно — принц Китов).

Трамп по ошибке назвал «принцем китов» наследника британского престола

Сообщение Трампа было доступно 24 минуты. Опечатку быстро заметили пользователи соцсетей и начали активно распространять мемы и карикатуры. ​В Twitter даже появился аккаунт «Принц китов». Его автор заявил, что не встречался с президентом США.

Пользователи представили, какой могла бы быть встреча Трампа и «китовьего принца»

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#трамп #twitter #принц чарльз

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...