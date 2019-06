Трамп по ошибке назвал «принцем китов» наследника британского престола

Американский президент Дональд Трамп в Twitter назвал «принцем китов» британского принца Уэльского Чарльза, из-за чего подвергся насмешкам пользователей. Описку заметила The Times и показала скриншоты удаленной записи.

Хозяин Белого дома написал о зарубежной поездке, в которой ежедневно общался с «иностранными правительствами». Однако вместо словосочетания «prince of Wales» (принц Уэльский) Трамп написал «prince of Whales» (дословно — принц Китов).

Сообщение Трампа было доступно 24 минуты. Опечатку быстро заметили пользователи соцсетей и начали активно распространять мемы и карикатуры. ​В Twitter даже появился аккаунт «Принц китов». Его автор заявил, что не встречался с президентом США.

I have never spoken with @realDonaldTrump or @potus or any of those jerks. #PrinceOfWhales ???? ???? pic.twitter.com/Q8THkOmzmP

Пользователи представили, какой могла бы быть встреча Трампа и «китовьего принца»

The extremely talented Art team at @cyclist has made the following illustration to celebrate the historic meeting of Donald Trump and the Prince of Whales. #princeofwhales pic.twitter.com/e58hmAN43x