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10:21   14 Июня 2019
Россия

Аморальный Немцов одобрил бы премию в Бонне либеральным геям, педофилам и ворам

Аморальный Немцов одобрил бы премию в Бонне либеральным геям, педофилам и ворам

Четвертая церемония вручения премии Бориса Немцова прошла в немецком Бонне 12 июня. Из-за номинантов мероприятие уже давно носит аморальный характер, пишет Федеральное агентство новостей

В этом году премию в размере 10 тысяч евро получила член совета «Открытой России» (организация признана в РФ нежелательной) , правозащитница Анастасия Шевченко. В марте стало известно, что она бросила свою дочь-инвалида умирать, предпочитая политику. До этого премия Немцова досталась главе региональной правозащитной организации «Мемориал» Юрию Дмитриеву, которого подозревают в педофилии. Также среди номинантов был блогер Алексей Навальный.

Премия Немцова выявила самых аморальных российских либералов

Сам Немцов был проамериканским политиком, который сотрудничал с Западом и особо этого не скрывал. Например, он оказывал содействие США во время формирования «списка Магнитского», а его деятельность финансировал американский миллиардер Джордж Сорос. Кроме того, оппозиционер не был слишком нравственным человеком. Он любил пьянствовать и развлекаться с проститутками, пишет ФАН.

Один из владельцев московского ресторана рассказал агентству о пристрастии Немцова к алкоголю и доступным женщинам. Он часто хамил официантам, вызывал проституток прямо в ресторан, превращая его в бордель, напивался до невменяемого состояния. 

Премия Немцова выявила самых аморальных российских либералов

Оппозиционер часто ездил за границу за счет народных пожертвований, которые собирались на проведение политических исследований. По информации издания Life, он часто брал с собой VIP-эскортницу Анастасию Огневу, забывая про жену и семью.

Кроме того, ФАН пишет, что Немцов недолюбливал своих коллег и электорат. В свое время в СМИ появились записи его телефонных разговоров. На них он называл избирателей «трусливыми хомячками», «овощами» и «пингвинами».

Все это выдает в Немцове типичного прозападного либерала, который любил кутить и расшатывать социально-политическую ситуацию в стране, пишет агентство.

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Автор: Виктория Разумовская
#немцов #оппозиция #общество #премия

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