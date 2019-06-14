Четвертая церемония вручения премии Бориса Немцова прошла в немецком Бонне 12 июня. Из-за номинантов мероприятие уже давно носит аморальный характер, пишет Федеральное агентство новостей.

В этом году премию в размере 10 тысяч евро получила член совета «Открытой России» (организация признана в РФ нежелательной) , правозащитница Анастасия Шевченко. В марте стало известно, что она бросила свою дочь-инвалида умирать, предпочитая политику. До этого премия Немцова досталась главе региональной правозащитной организации «Мемориал» Юрию Дмитриеву, которого подозревают в педофилии. Также среди номинантов был блогер Алексей Навальный.

Сам Немцов был проамериканским политиком, который сотрудничал с Западом и особо этого не скрывал. Например, он оказывал содействие США во время формирования «списка Магнитского», а его деятельность финансировал американский миллиардер Джордж Сорос. Кроме того, оппозиционер не был слишком нравственным человеком. Он любил пьянствовать и развлекаться с проститутками, пишет ФАН.

Один из владельцев московского ресторана рассказал агентству о пристрастии Немцова к алкоголю и доступным женщинам. Он часто хамил официантам, вызывал проституток прямо в ресторан, превращая его в бордель, напивался до невменяемого состояния.

Оппозиционер часто ездил за границу за счет народных пожертвований, которые собирались на проведение политических исследований. По информации издания Life, он часто брал с собой VIP-эскортницу Анастасию Огневу, забывая про жену и семью.

Кроме того, ФАН пишет, что Немцов недолюбливал своих коллег и электорат. В свое время в СМИ появились записи его телефонных разговоров. На них он называл избирателей «трусливыми хомячками», «овощами» и «пингвинами».

Все это выдает в Немцове типичного прозападного либерала, который любил кутить и расшатывать социально-политическую ситуацию в стране, пишет агентство.