Спроектированная 30 лет назад школа наконец появится в Приморском районе
Школу, которую спроектировали еще 30 лет назад, наконец построят в Приморском районе Петербурга. Комитет по строительству уже прорабатывает вопрос реализации проекта.
План строительства был разработан еще 30 лет назад, но школу все никак не могли возвести. Тогда местные жители обратились к врио губернатора Александру Беглову с просьбой решить проблему.
Беглов согласился, что в Приморском районе крайне необходимы школы. Место для образовательного учреждения осталось, сейчас власти решают вопрос приведения пространства в рамки санитарных норм.
«В Приморском районе школы очень нужны. Там есть проблема нехватки социальной инфраструктуры. Я знаю всю проблематику района, часто там бываю», — сказал Беглов.