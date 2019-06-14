Спроектированная 30 лет назад школа наконец появится в Приморском районе

Школу, которую спроектировали еще 30 лет назад, наконец построят в Приморском районе Петербурга. Комитет по строительству уже прорабатывает вопрос реализации проекта.

План строительства был разработан еще 30 лет назад, но школу все никак не могли возвести. Тогда местные жители обратились к врио губернатора Александру Беглову с просьбой решить проблему.

Беглов согласился, что в Приморском районе крайне необходимы школы. Место для образовательного учреждения осталось, сейчас власти решают вопрос приведения пространства в рамки санитарных норм.