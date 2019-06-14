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10:29   14 Июня 2019
Россия

Общество и государство продемонстрировали оперативное взаимодействие в истории с Голуновым

Общество и государство продемонстрировали оперативное взаимодействие в истории с Голуновым

Многие эксперты обсуждают, зачем представители оппозиции и либеральных СМИ вышли на несогласованный митинг в Москве в среду, 12 июня, хотя повод уже отсутствовал. Изначально акция планировалась в поддержку Ивана Голунова, однако журналиста накануне отпустили.

Власти столицы согласовали сбор в другой день — 16 июня. Но провокаторов этот компромисс не устроил, пишет Nation News.

Политолог Руслан Осташко, оценил работу правоохранительных органов во время митинга. По его мнению, полиция действовала четко и грамотно, пытаясь сохранить атмосферу праздника. А вот активисты запугивали сотрудников органов правопорядка и провоцировали.

Общество и государство продемонстрировали оперативное взаимодействие в истории с Голуновым

Напомним, Голунов — журналист издания «Медуза». Его задержали на прошлой неделе по подозрению в сбыте наркотиков. Голунов утверждал, что запрещенные вещества ему подбросили. После ряда экспертиз обвинения с него сняли. В несогласованной акции Голунов участвовать отказался. К этому же призвала и редакция «Медузы».

Глава неправительственной организации «Международный институт новейших государств» Алексей Мартынов отметил, что в данной ситуации деструктивные элементы, которые пытались вбить клин между обществом и государством, потерпели фиаско.

«Понятно, что все уже было проплачено, деньги розданы, майки закуплены. Соответственно те, кто особо рьяно провоцировал сотрудников правопорядка, были задержаны до вечера, а потом отпущены. Ну, собственно говоря, они на это и нарывались», — сказал он.

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Автор: Виктория Разумовская
#оппозиция #политика #митинг #голунов

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