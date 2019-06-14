Общество и государство продемонстрировали оперативное взаимодействие в истории с Голуновым

Многие эксперты обсуждают, зачем представители оппозиции и либеральных СМИ вышли на несогласованный митинг в Москве в среду, 12 июня, хотя повод уже отсутствовал. Изначально акция планировалась в поддержку Ивана Голунова, однако журналиста накануне отпустили.

Власти столицы согласовали сбор в другой день — 16 июня. Но провокаторов этот компромисс не устроил, пишет Nation News.

Политолог Руслан Осташко, оценил работу правоохранительных органов во время митинга. По его мнению, полиция действовала четко и грамотно, пытаясь сохранить атмосферу праздника. А вот активисты запугивали сотрудников органов правопорядка и провоцировали.

Напомним, Голунов — журналист издания «Медуза». Его задержали на прошлой неделе по подозрению в сбыте наркотиков. Голунов утверждал, что запрещенные вещества ему подбросили. После ряда экспертиз обвинения с него сняли. В несогласованной акции Голунов участвовать отказался. К этому же призвала и редакция «Медузы».

Глава неправительственной организации «Международный институт новейших государств» Алексей Мартынов отметил, что в данной ситуации деструктивные элементы, которые пытались вбить клин между обществом и государством, потерпели фиаско.