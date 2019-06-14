Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Сторонник ИГ* задержан в Забайкалье при попытке купить оружие

Сторонник ИГ* задержан в Забайкалье при попытке купить оружие

 Сенатор Цеков отметил важность анализа законов после ситуации с Голуновым

Сенатор Цеков отметил важность анализа законов после ситуации с Голуновым
Суд Киева признал красную ленту интеллектуальной собственностью Roshen

Суд Киева признал красную ленту интеллектуальной собственностью Roshen

 Зеленский нанесет официальный визит в Германию и Францию

Зеленский нанесет официальный визит в Германию и Францию
Иран отверг обвинения США по инциденту в Оманском заливе

Иран отверг обвинения США по инциденту в Оманском заливе

 Совбез ООН обсудил инцидент с танкерами в Оманском заливе

Совбез ООН обсудил инцидент с танкерами в Оманском заливе
Сторонник ИГ* задержан в Забайкалье при попытке купить оружие

Сторонник ИГ* задержан в Забайкалье при попытке купить оружие

 Сенатор Цеков отметил важность анализа законов после ситуации с Голуновым

Сенатор Цеков отметил важность анализа законов после ситуации с Голуновым
Суд Киева признал красную ленту интеллектуальной собственностью Roshen

Суд Киева признал красную ленту интеллектуальной собственностью Roshen

 Зеленский нанесет официальный визит в Германию и Францию

Зеленский нанесет официальный визит в Германию и Францию
Иран отверг обвинения США по инциденту в Оманском заливе

Иран отверг обвинения США по инциденту в Оманском заливе

 Совбез ООН обсудил инцидент с танкерами в Оманском заливе

Совбез ООН обсудил инцидент с танкерами в Оманском заливе
8:03   14 Июня 2019
Россия

Сторонник ИГ* задержан в Забайкалье при попытке купить оружие

Сторонник ИГ* задержан в Забайкалье при попытке купить оружие

Российские спецслужбы задержали предполагаемого сторонника ИГ* в Забайкалье, сообщает региональный главк ФСБ.

Установлено,  что 23-летний молодой человек занимался пропагандой терроризма как среди своих знакомых, так и в интернете. Также он изучал практику террористических актов и намеревался выехать в Сирию для вступления в ИГ*.

Вместе с этим, предполагаемый экстремист искал возможности покупки огнестрельного оружия и боеприпасов. Силовики задержали молодого человека при попытке приобрести оружие и боеприпасы.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Органы безопасности проводят следственные мероприятия, нацеленные на выяснения всех обстоятельств противоправной деятельности и установлению преступных связей.

* Исламское государство - террористическая организация, запрещенная в России.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#исламское государство #забайкалье

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...