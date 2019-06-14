Сторонник ИГ* задержан в Забайкалье при попытке купить оружие

Российские спецслужбы задержали предполагаемого сторонника ИГ* в Забайкалье, сообщает региональный главк ФСБ.

Установлено, что 23-летний молодой человек занимался пропагандой терроризма как среди своих знакомых, так и в интернете. Также он изучал практику террористических актов и намеревался выехать в Сирию для вступления в ИГ*.

Вместе с этим, предполагаемый экстремист искал возможности покупки огнестрельного оружия и боеприпасов. Силовики задержали молодого человека при попытке приобрести оружие и боеприпасы.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Органы безопасности проводят следственные мероприятия, нацеленные на выяснения всех обстоятельств противоправной деятельности и установлению преступных связей.

* Исламское государство - террористическая организация, запрещенная в России.