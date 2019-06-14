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9:00   14 Июня 2019
Россия

Журналистское сообщество не было единодушно в ситуации вокруг Голунова

Журналистское сообщество не было единодушно в ситуации вокруг Голунова

Несогласованный митинг в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова продемонстрировал двойные стандарты либеральных СМИ, заявил в интервью агентству «Народные новости» политолог Иван Мезюхо.

По его словам, произошедшее с Голуновым не поспособствовало тому, чтобы журналистское сообщество проявило консолидированную позицию по защите своих коллег. 

Мезюхо выразил сожаление о том, что журналистское сообщество не проявило единодушия в поддержке главреда «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского — россиянина, задержанного на Украине. Он отметил, что представители либеральных СМИ не выходили с одиночными пикетами в его защиту и не устраивали публичных массовых мероприятий.

Политолог отметил, что в ситуации с Голуновым сложилась иная ситуация: в его защиту выступили не только представители оппозиции, но и журналисты нелиберальных СМИ, в том числе с федеральных телеканалов.

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Автор: Олег Королев
#голунов

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