Сенатор Цеков отметил важность анализа законов после ситуации с Голуновым

Сенатор от Крыма, председатель Русской общины полуострова Сергей Цеков в интервью изданию «Слово и Дело» отметил важность правоприменительного анализа в работе над законами.

Ранее сообщалось, что Госдума РФ изучит применение статей УК РФ по фальсификации доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности. Спикер Госдумы Вячеслав Володин создаст соответствующее поручение профильным комитетам.

Он напомнил, что задачей сенаторов и депутатов является не только осуществление законодательной деятельности, но и проведение правоприменительного анализа. Это подразумевает оценку того, насколько та или иная статья действует, не ненаосит ли она вреда, а также выполняется она.

Цеков подчеркнул, что статья должна быть изменена, если по результатам анализа правоприменения принимаются соответствующие решения.