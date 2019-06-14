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6:56   14 Июня 2019
Россия

Беглов договорился о выделении 87 миллиардов на строительство широтной магистрали

Беглов договорился о выделении 87 миллиардов на строительство широтной магистрали

Врио губернатора Северной столицы Александр Беглов рассказал, что договорился с федеральными властями о выделении 87 миллиардов рублей на строительство широтной скоростной магистрали.

В эфире передачи «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым» он заявил, что общая стоимость проекта оценивается в 160 миллиардов рубелй. Однако, точные данные станут известны только после того, как завершатся проектные работы.

Также он сообщил, что широтная магистраль позволит соединить восточную и западную части города, а также сформировать единый скоростной транспортный каркас. По словам Беглова, проект обеспечит постройку моста через Неву в створе Фаянсовой и Зольной улиц.

Беглов рассказал, что правительство Петербурга уже объявило конкурс на разработку проектной документации для данной магистрали.

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Автор: Олег Королев
#петербург #беглов #магистраль

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