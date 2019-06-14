Петербургу важно привлечение «умных» инвестиций, заявил Беглов

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов рассказал о важности «умных» инвестиций для города.

В эфире передачи «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым» на 78 канале он заявил, что Смольный должен гнаться за умными инвестициями, которые способствуют формированию высокооплачиваемых рабочих мест.

Градоначальник подчеркнул, что делегация Петербурга на ПМЭФ не гналась за всеми инвестициями, «поскольку не все инвестиции нужны».

Беглов отметил, что правительство Петербурга при заключении соглашений на ПМЭФ исходило из того, что средняя зарплата на предприятиях должна достигать 100 тысяч рублей в месяц.

По его словам, правительство города постаралось привлечь именно эти инвестиции, чтобы создать высокооплачиваемые рабочие места и повлиять на будущее развитие Петербурга.