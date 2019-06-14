Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Петербургу важно привлечение «умных» инвестиций, заявил Беглов

Петербургу важно привлечение «умных» инвестиций, заявил Беглов

 Беглов подвел итоги ПМЭФ для жителей Петербурга

Беглов подвел итоги ПМЭФ для жителей Петербурга
Суд Киева признал красную ленту интеллектуальной собственностью Roshen

Суд Киева признал красную ленту интеллектуальной собственностью Roshen

 Зеленский нанесет официальный визит в Германию и Францию

Зеленский нанесет официальный визит в Германию и Францию
Иран отверг обвинения США по инциденту в Оманском заливе

Иран отверг обвинения США по инциденту в Оманском заливе

 Совбез ООН обсудил инцидент с танкерами в Оманском заливе

Совбез ООН обсудил инцидент с танкерами в Оманском заливе
Петербургу важно привлечение «умных» инвестиций, заявил Беглов

Петербургу важно привлечение «умных» инвестиций, заявил Беглов

 Беглов подвел итоги ПМЭФ для жителей Петербурга

Беглов подвел итоги ПМЭФ для жителей Петербурга
Суд Киева признал красную ленту интеллектуальной собственностью Roshen

Суд Киева признал красную ленту интеллектуальной собственностью Roshen

 Зеленский нанесет официальный визит в Германию и Францию

Зеленский нанесет официальный визит в Германию и Францию
Иран отверг обвинения США по инциденту в Оманском заливе

Иран отверг обвинения США по инциденту в Оманском заливе

 Совбез ООН обсудил инцидент с танкерами в Оманском заливе

Совбез ООН обсудил инцидент с танкерами в Оманском заливе
6:32   14 Июня 2019
Россия

Петербургу важно привлечение «умных» инвестиций, заявил Беглов

Петербургу важно привлечение «умных» инвестиций, заявил Беглов

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов рассказал о важности «умных» инвестиций для города.

В эфире передачи «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым» на 78 канале он заявил, что Смольный должен гнаться за умными инвестициями, которые способствуют формированию высокооплачиваемых рабочих мест.

Градоначальник подчеркнул, что делегация Петербурга на ПМЭФ не гналась за всеми инвестициями, «поскольку не все инвестиции нужны».

Беглов отметил, что правительство Петербурга при заключении соглашений на ПМЭФ исходило из того, что средняя зарплата на предприятиях должна достигать 100 тысяч рублей в месяц.

По его словам, правительство города постаралось привлечь именно эти инвестиции, чтобы создать высокооплачиваемые рабочие места и повлиять на будущее развитие Петербурга.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#петербург #инвестиции #беглов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...