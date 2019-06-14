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6:07   14 Июня 2019
Россия

Беглов подвел итоги ПМЭФ для жителей Петербурга

Беглов подвел итоги ПМЭФ для жителей Петербурга

Петербургский градоначальник Александр Беглов заявил о необходимости Смольному быть избирательным в поисках инвестиций.

В эфире передачи «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым» он напомнил, что в рамках Петербургского международного экономического форума он подписал 27 соглашений, общая сумма которых составляет 182 миллиарда рублей.

По его словам, главным итогом этого стало обеспечение реальными деньгами те проекты, которые необходимы для развития города и улучшения качества жизни петербуржцев.

Беглов отметил, что итоговые показатели ПМЭФ могли быть и выше, однако город не стремится к привлечению любых инвестиций.

Ранее сообщалось, что Ленобласть в рамках форума заключила 46 соглашений, два из которых вошли в список крупнейших. Речь идет о соглашении ООО «Русхимальянс» (750 миллиардов рублей) и АО «МХК» «Еврохим» (163 миллиарда).

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Автор: Олег Королев
#инвестиции #смольный #беглов #пмэф

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