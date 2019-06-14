Российские власти действовали предельно честно и грамотно с момента задержания Голунова

Российские власти плотно работают над совершенствованием законодательства и дело Голунова это демонстрирует. Об этом заявил в интервью ФАН социолог и независимый аналитик Алексей Филиппов.

По его словам, с самого начала российские власти действовали в ситуации с задержанием Голунова «предельно честно и грамотно».

Эксперт отметил, что еще до произошедшего Госдума прорабатывала закон о смягчении наказания за хранение наркотиков. Так, глава рабочей группы при комитете по законодательству Николай Брыкин ранее сообщал, что решение о внесении проекта закона в парламент может быть принято на заседании 20 июня.

Таким образом, задержание журналиста «Медузы» никак не связано с предлагаемыми изменениями. Филиппов заявил, что законодательство совершенствовалось бы даже без общественного резонанса вокруг дела Голунова.

Эксперт также отметил, что президент РФ Владимир Путин принял самое верное решение, подписав указ об увольнении двух генералов полиции.