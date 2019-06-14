Иран отверг обвинения США по инциденту в Оманском заливе

Иран категорически отверг «необоснованные» обвинения США по инциденту с танкерами в Османском заливе, сообщил постпред республики в ООН.

Ранее американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что США считают Иран ответствененным за атаки на нефтяные танкеры.

Постпредство Ирана в ООН заявляет, что Тегеран категорически отвергает данные обвинения и осуждает их самым решительным образом.

В свою очередь министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что обвинения США являются безосновательными. По его словам, таким образом США намерены саботировать дипломатию (в том числе, которую проводить японский премьер Синдзо Абэ), а также скрыть «экономический терроризм» против Ирана.

Иранские и арабские СМИ рассказали о нападении на нефтяные танкеры Front Altair и Kokuka Courageous. По предварительной информации, имела место торпедная атака. се члены экипажей были эвакуированы в Иран.