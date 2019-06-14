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4:10   14 Июня 2019
Россия

Эксперт призвал не связывать дело Голунова с будущими изменениями в законодательстве

Эксперт призвал не связывать дело Голунова с будущими изменениями в законодательстве

Возможные изменения в законодательстве РФ вряд ли будут последствием дела журналиста Ивана Голунова. Об этом заявил в интервью «НьюИнформ» публицист, политолог и руководитель АНО «Евразийский институт молодежных инициатив» Дмитрий Захаров.

Он отметил, что процесс по изменению и дополнению законодательства РФ является постоянным. Захаров заявил, что в данной ситуации не стоит заострять внимание на деле Голунова и считать данные события отправной точкой для возможных изменений в законодательстве. В связи с этим он призвал не давать повода несистемной оппозиции для очередного информационного вброса.

Также Захаров заявил о необходимости «вырвать из рук манипуляторов» молодежь, чтобы те «не страдали из-за одиозных провокаторов». По его словам, судьбы молодых граждан на запрещенных митингах оппоззиции не интересуют их организаторов и спонсоров.

«Нужно уже законодательно защищать молодёжь от этих сиюминутных конъюнктурщиков», - заключил эксперт.

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Автор: Олег Королев
#госдума #законодательство #голунов

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