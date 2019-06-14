Беглов ведет переговоры о бесплатных счетчиках в домах жителей Петербурга

Правительство Петербурга ведет переговоры с предприятием «Радар» о бесплатной установке специальных счетчиков в домах петербуржцев. Об этом сообщил врио губернатора города Александр Беглов.

В эфире передачи «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым» он сообщил, что жители города жалуются на то, что им приходится платить за отопление даже в тех случаях, когда по факту его не было. Беглов заявил, что считает такую ситуацию неправильной.

Градоначальник заявил, что необходимо навести порядок в вопросе установки счетчиков. По его словам, ситуация требует системного решения.

Беглов сообщил, что правительство горда рассматривает вопрос об установке специальных счетчиков, которые позволят гражданам экономить до 20 процентов суммы коммунальных платежей. Такие же устройства намерено предоставить петербургское предприятие «Радар», с которым проводятся переговоры.