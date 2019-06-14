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3:01   14 Июня 2019
Весь мир

Совбез ООН обсудил инцидент с танкерами в Оманском заливе

Совбез ООН обсудил инцидент с танкерами в Оманском заливе

СБ ООН не принял каких-либо решений после обсуждения атаки на танкеры в Оманском заливе, сообщил постпред Кувейта Мансур Аль-Отаиби.

По словам председателя совета, все члены Совбеза стремятся к беспристрастному и объективному расследованию. Однако, в ходе закрытого заседания никаких решений о назначении органа для проведения этого расследования не было.

Постпред Кувейта сообщил, что по просьбе США проводилось предварительное обсуждение.

Дипломат заявил, что заинтересованные страны сами проведут расследования. В частности, несколько дней назад брифинг о подрыве танкеров в Персидском заливе проводили Саудовская Аравия, Норвегия и Объединенные Арабские Эмираты.

В минувший четверг иранские и арабские СМИ сообщили, что в Оманском заливе было совершено нападение на нефтетанкеры Front Altair и Kokuka Courageous.

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Автор: Олег Королев
#сб оон #нефтяные танкеры

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