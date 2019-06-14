ПМЭФ-2019 развенчал миф об изоляции России, пишут европейские СМИ

Европейское издание EU Reporter прокомментировало итоги прошедшего в Петербурге международного экономического форума.

Во время ПМЭФ гости поднимали различные темы, включая отказ от доллара при взаиморасчетах, сближение Китая и России, а также интеграцию КНР с Евразийским экономическим союзом. EU Reporter отмечает, что сам факт прибытия на форум гостей из 145 стран мира развенчивают миф об изоляции РФ от мирового сообщества.

Издание подчеркивает, что Россия усилила военную мощь. Ряд американских генералов признают, что в отдельных сферах Россия обогнала США. В свою очередь Китай не только улучшает свою автомобильную промышленность, но и развивает собственное вооружение. Продолжающееся сотрудничество Москва и Пекина заметно невооруженным глазом, и оно продолжает развиваться - например, КНР покупает у РФ оружие.

EU Reporter сообщает, что после ПМЭФ прошли памятные мероприятия в Нормандии, где руководители Франции, США, Британии и Германии отметили 75-ю годовщину высадки союзных войск в Европе. Факт того, что Россия не позвали на мероприятие, говорит о попытке Запада игнорировать в ущерб себе новый мировой порядок.

В статье подчеркивается, что после Второй мировой войны в мире сформировался новый порядок, основой которого стал Запад. Сейчас же Москва и Пекин активно работают над созданием собственного мирового порядка. Отмечается, что западным странам будет только хуже из-за игнорирования Востока.